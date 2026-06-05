A tutto Chiellini: "La Juve, l'Italia senza Mondiali, Bonucci e il Ronaldo che non percepisci da avversario"

Ricordi azzurri e speranze per il futuro: anche il Director of Football Strategy della Juventus, Giorgio Chiellini, è intervenuto a "Emilia Romagna, la Sport Valley", panel di apertura del Festival della Serie A in corso a Parma. Il dirigente bianconero è tornato sulla mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali di Stati Uniti, Messico e Canada, ha ricordato la vittoria da capitano degli Europei del 2021 e ha parlato anche di Cristiano Ronaldo e Leonardo Bonucci, con cui ha condiviso lo spogliatoio ai tempi della Juventus.
I tre Mondiali mancati e i giovani italiani
"Non nascondiamoci: mancare tre qualificazioni ai Mondiali di fila è un peso difficile da sopportare", ha esordito così Giorgio Chiellini. Per il Director of Football Strategy della Juventus le prime due, quando era ancora giocatore, sono ancora ferite aperte: "Due di queste tre le ho vissute, me le sento nel profondo. C'è da scavare nel profondo per ritrovare un'identità smarrita, ma non è tutto da buttare".
Ripartire dai giovani e da un progetto a livello federale. Chiellini traccia la strada: "Ieri abbiamo visto l'Under 17 che è arrivata in finale ed è dimostrazione della bontà dei giovani. È ovvio che un bel pezzo manca. I ragazzi ci sono e il talento va coltivato meglio. Si è toccato il fondo, speriamo di non poter andare ancora più in basso. C'è la volontà di cercare un progetto più condiviso con le altre componenti. Adesso sarà compito di tutti noi e della governance del calcio italiano cercare, con un progetto serio, di cambiare marcia e non nascondersi dietro un dito".
Bonucci e i successi condivisi
Due successi in azzurro per Giorgio Chiellini. Prima un dolce ricordo degli Europei U19 vinti in Liechtenstein nel 2003: "Tanti hanno fatto una buona carriera, l’allenatore era il grande Berrettini, una figura storica per le selezioni giovanili".
Poi uno sguardo all'estate del 2021. Giorgio Chiellini ha vinto gli Europei con l'Italia da capitano, alzando al cielo il trofeo a Wembley. Una vittoria condivisa con Leonardo Bonucci, amico e storico compagno di reparto e spogliatoio alla Juventus e in Nazionale: "Avevo già 37 anni e venivo da un infortunio importante. Se l'Europeo si fosse disputato nel 2020, non avrei giocato. Quel gruppo lì è andato ben avanti anche senza di me. Con Leo Bonucci ho condiviso tanto anche alla Juventus. Credo sia importante condividere i successi, ho ricevuto questo insegnamento da capitani che mi hanno mostrato come guidare un gruppo. Se l'è meritato lui, ma ce lo siamo meritati tutti".
Cristiano Ronaldo e l'ultima sfida con Messi
Il Director of Football Strategy bianconero ha giocato l'ultima partita con l'Italia nella Finalissima contro l'Argentina, giocata il primo giugno 2022 a Wembley. Un ricordo che porterà sempre con sé: "Quella partita è stata un po' particolare, la mia ultima nel calcio europeo. Ho ricordi belli nonostante la sconfitta. È stata la chiusura della mia carriera. Con Messi sono stato abbastanza fortunato, nel fatto che non ha segnato, ma anche sfortunato visto che ci abbiamo purtroppo perso una finale".
Chiosa finale su Cristiano Ronaldo, che si prepara a vivere il sesto mondiale con il Portogallo, con cui ha giocato alla Juventus: "È stata una fortuna giocarci insieme, per una persona curiosa come me riuscire a viverlo nel quotidiano e nei dettagli delle preparazione è stata una cosa unica e che non pecepisci da avversario".
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Ricordi azzurri e speranze per il futuro: anche il Director of Football Strategy della Juventus, Giorgio Chiellini, è intervenuto a "Emilia Romagna, la Sport Valley", panel di apertura del Festival della Serie A in corso a Parma. Il dirigente bianconero è tornato sulla mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali di Stati Uniti, Messico e Canada, ha ricordato la vittoria da capitano degli Europei del 2021 e ha parlato anche di Cristiano Ronaldo e Leonardo Bonucci, con cui ha condiviso lo spogliatoio ai tempi della Juventus.
I tre Mondiali mancati e i giovani italiani
"Non nascondiamoci: mancare tre qualificazioni ai Mondiali di fila è un peso difficile da sopportare", ha esordito così Giorgio Chiellini. Per il Director of Football Strategy della Juventus le prime due, quando era ancora giocatore, sono ancora ferite aperte: "Due di queste tre le ho vissute, me le sento nel profondo. C'è da scavare nel profondo per ritrovare un'identità smarrita, ma non è tutto da buttare".
Ripartire dai giovani e da un progetto a livello federale. Chiellini traccia la strada: "Ieri abbiamo visto l'Under 17 che è arrivata in finale ed è dimostrazione della bontà dei giovani. È ovvio che un bel pezzo manca. I ragazzi ci sono e il talento va coltivato meglio. Si è toccato il fondo, speriamo di non poter andare ancora più in basso. C'è la volontà di cercare un progetto più condiviso con le altre componenti. Adesso sarà compito di tutti noi e della governance del calcio italiano cercare, con un progetto serio, di cambiare marcia e non nascondersi dietro un dito".