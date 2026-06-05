Vlahovic, richiesta spropositata: non è mica Yildiz. Juve, perché hai fatto bene a mollarlo  

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Domanda: la Juve ha fatto bene a mollare Vlahovic dopo mesi e mesi di tormentone? Risposta: ha fatto benissimo.
Punto 1) Forse il giocatore e chi ne cura gli interessi non ha ancora capito che il mondo è cambiato, anche in casa Juve alla quale, fra cartellino e ingaggio l'attaccante
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