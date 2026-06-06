Alla Del Piero: "Io presidente Juve? Vi spiego. La Champions, i Mondiali e quell'addio..."

Il giro di campo, pochi minuti dopo la sostituzione, ha fatto calare un velo di tristezza sullo Stadium, con i tifosi che non hanno nascosto le lacrime : "È stata una reazione naturale di tutti, compreso me stesso. Quei momenti lì per me hanno un valore diverso dalla vittorie . 19 anni insieme sono tantissimi per me. Sono sempre stato un tifoso della Juventus, quindi quelle emozioni hanno un significato doppio. Siamo andati incontro alle cose più belle ma anche alle più brutte: è stato un percorso anche umano . I 41mila dello Stadium rappresentavano tutti i 19 anni alla Juventus".

Un atto dovuto, anche se il numero dieci avrebbe voluto non farlo, ha ammesso. "Il giro di campo è stato complicato. Non volevo farlo perché non sono molto propenso alle autocelebrazioni e non volevo farlo nel giorno del ritorno dello scudetto. Ho sempre reputato che la cosa più importante fosse mettere davanti gli interessi della squadra e quello era uno unico. È stato un momento dovuto perché sono stato chiamato dall'immenso amore che ho ricevuto anche negli anni più critici. È stato assurdo".

L'amore costante dei tifosi della Juventus

Gol e vittorie, ma anche l'amore costante dei tifosi. Più delle vittorie, è questo quello che Alessandro Del Piero porta nel cuore. "Un sentimento così grande? È dovuto alla consistenza, alla tenacia e alla scelte fatte. Ho attraversato questi alti e bassi sempre fondamentalmente a testa alta e con orgoglio, anche nei momenti difficili. E senza la sfrontatezza quando eri il più forte o vincevi tutto. Penso che debba sempre esserci equilibrio e bilanciamento nei nostri comportamenti, soprattutto perché siamo degli idoli o persone ben viste".

Pinturicchio è diventato l'idolo di milioni di tifosi. E questo Alex lo sapeva bene, per questo ha sempre cercato di essere un esempio e un modello da seguire, come aveva appreso dalle persone che, a sua volta, stimava: "Quando ero piccolo, guardavo i giocatori migliori, cercando di capire un po' tutto per vedere cosa traspariva dai gesti, dalle interviste e dal campo. È quello ho cercato poi di trasmettere a mia volta".