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Quello che manca al calcio di oggi

Schiavi di un calciomercato schizoide e cialtronesco in cui si spacciano tanti bidoni e troppi mercenari, abbiamo perso il senso della maglia e della storia
3 min
del pieroItaliaJuventus
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Non è bastato il Teatro Regio per contenere tutti gli appassionati che volevano vedere e sentire Alessandro Del Piero, parte della lunghissima coda si è dovuta accontentare dei maxischermi. Il goloso regalo che il sempre più interessante Festival della Serie A ha fatto ai tifosi è stato gradito. Così il teatro che fa tremare anche i più grandi artisti della lirica e della musica classica è passato dal coro dell’Aida a quello di Alex. Tutto meraviglioso, anche l’analisi anagrafica del pubblico accomodato sui seggiolini damascati: c’era chi Del Piero lo aveva visto giocare, chi aveva visto pure i suoi predecessori (da Sivori a Platini), ma anche chi era troppo giovane per aver vissuto l’epopea del numero dieci. Eppure lo adora, pende dalle sue labbra, veste magliette con il suo nome. È giusto perché stiamo parlando di un campione con 705 presenze, 290 gol e 19 anni di servizio, ma è anche indicativo che lui, Totti, Maldini, Zanetti sono stati gli ultimi grandi giocatori simbolo e gli unici a cui le grandi tifoserie possono aggrapparsi oggi.

Perso il senso della maglia e della storia

Non c’è un ricambio generazionale di bandiere in questo frullare giocatori e ribaltare le rose. Schiavi di un calciomercato schizoide e cialtronesco in cui si spacciano tanti bidoni e troppi mercenari, abbiamo perso il senso della maglia e della storia. E non è modernità, se i quindicenni impazziscono per Del Piero, è solo una scelta utilitaristica sotto il profilo economico e poco lungimirante sotto quello emotivo.

Il calcio (non solo la Juve) ha ancora bisogno di Del Piero, perché è un grandissimo, ma il calcio ha anche bisogno di giocatori che stanno vent’anni nella stessa squadra, ai quali affezionarsi e con loro vivere nella buona e nella cattiva sorte. Senza di loro si rischia di perdere il cuore dei tifosi. Cioè tutto.

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