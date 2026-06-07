Quello che manca al calcio di oggi

Non è bastato il Teatro Regio per contenere tutti gli appassionati che volevano vedere e sentire Alessandro Del Piero, parte della lunghissima coda si è dovuta accontentare dei maxischermi. Il goloso regalo che il sempre più interessante Festival della Serie A ha fatto ai tifosi è stato gradito. Così il teatro che fa tremare anche i più grandi artisti della lirica e della musica classica è passato dal coro dell’Aida a quello di Alex. Tutto meraviglioso, anche l’analisi anagrafica del pubblico accomodato sui seggiolini damascati: c’era chi Del Piero lo aveva visto giocare, chi aveva visto pure i suoi predecessori (da Sivori a Platini), ma anche chi era troppo giovane per aver vissuto l’epopea del numero dieci. Eppure lo adora, pende dalle sue labbra, veste magliette con il suo nome. È giusto perché stiamo parlando di un campione con 705 presenze, 290 gol e 19 anni di servizio, ma è anche indicativo che lui, Totti, Maldini, Zanetti sono stati gli ultimi grandi giocatori simbolo e gli unici a cui le grandi tifoserie possono aggrapparsi oggi.