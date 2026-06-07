Sorloth-Juve, c'è l'accordo: trattativa continua con l'Atletico Madrid anche su Nico Gonzalez

Juventus-Sorloth, c'è l'accordo con il giocatore

La Juventus accelera sul mercato e mette un primo tassello nella corsa a Sorloth. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, il club bianconero avrebbe già raggiunto un accordo preliminare con l'attaccante norvegese per quanto riguarda i termini del contratto. Un passaggio significativo che conferma la volontà della società di rafforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. La punta avrebbe dato il proprio via libera al trasferimento a Torino, manifestando apertamente il desiderio di vestire la maglia della Vecchia Signora. L'intesa raggiunta con l'entourage del giocatore rappresenta un passo importante nella trattativa e consente ai bianconeri di presentarsi al tavolo delle negoziazioni con una posizione di forza.

La trattativa con l'Atlético Madrid

Definita la base dell'accordo con il calciatore, la Juventus è ora chiamata a trovare un'intesa con l'Atletico Madrid, proprietario del cartellino del centravanti norvegese. Nelle ultime ore ci sarebbero stati nuovi contatti tra le due società per valutare i margini dell'operazione e provare ad avvicinare le rispettive richieste. I colloqui sono destinati a proseguire nei prossimi giorni e si inseriscono in un dialogo più ampio tra i due club, impegnati anche sul fronte relativo a Nico Gonzalez con l'obbligo di riscatto da 32 milioni di euro che non è scattato: le parti sono al lavoro per arrivare a una nuova cifra. Tornando a Sorloth, la società bianconero lo considera un profilo ideale per rafforzare il reparto offensivo grazie alle sue caratteristiche fisiche e al suo fiuto del gol. L'accordo con il giocatore è già stato raggiunto e adesso la Juve spera di raggiungere la fumata bianca anche con l'Atletico.

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