Dibu Martinez alla Juve, primo sì! Accordo raggiunto, ora si tratta con l’Aston Villa

La Juventus accelera per Emiliano Martinez e il dialogo con il portiere argentino entra sempre più nel vivo. I contatti delle ultime settimane hanno prodotto segnali incoraggianti, al punto che l'intesa con il giocatore viene considerata ormai molto vicina. Un passaggio tutt'altro che scontato, considerando il peso dell'ingaggio percepito dall'estremo difensore all'Aston Villa e il suo status internazionale. Il campione del mondo con l'Argentina avrebbe infatti aperto con convinzione alla destinazione bianconera, ritenendola un'opportunità ideale per affrontare l'ultima fase della propria carriera ad altissimo livello. La prospettiva di difendere la porta della Juventus, in un campionato storico per i grandi numeri uno e in una società abituata a lottare per i trofei, rappresenta un richiamo particolarmente forte per Martinez.