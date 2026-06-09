Dibu Martinez alla Juve, primo sì! Accordo raggiunto, ora si tratta con l’Aston Villa

La Juventus accelera per Emiliano Martinez e il dialogo con il portiere argentino entra sempre più nel vivo. I contatti delle ultime settimane hanno prodotto segnali incoraggianti, al punto che l'intesa con il giocatore viene considerata ormai molto vicina. Un passaggio tutt'altro che scontato, considerando il peso dell'ingaggio percepito dall'estremo difensore all'Aston Villa e il suo status internazionale. Il campione del mondo con l'Argentina avrebbe infatti aperto con convinzione alla destinazione bianconera, ritenendola un'opportunità ideale per affrontare l'ultima fase della propria carriera ad altissimo livello. La prospettiva di difendere la porta della Juventus, in un campionato storico per i grandi numeri uno e in una società abituata a lottare per i trofei, rappresenta un richiamo particolarmente forte per Martinez.
Juve, Dibu Martinez sempre più vicino: la situazione
Sul tavolo ci sarebbe un contratto triennale, con il portiere disposto anche a venire incontro alle esigenze economiche del club torinese accettando condizioni inferiori rispetto a quelle attualmente garantite dall'Aston Villa. Un segnale importante che conferma la volontà dell'argentino di favorire l’operazione. Una volta definita completamente l'intesa con il giocatore, la partita si sposterà inevitabilmente in Inghilterra. La Juventus dovrà infatti trovare la formula giusta per convincere l'Aston Villa a lasciar partire uno dei protagonisti delle ultime stagioni. Ed è proprio questo il nodo più delicato della trattativa.
Dibu Martinez, voglia di Juve: si attende l'Aston Villa
Da Torino filtra la volontà di non affrontare un investimento pesante per il cartellino, soprattutto alla luce dell'età del portiere, che a settembre compirà 34 anni. Il club bianconero punta quindi a una soluzione favorevole dal punto di vista economico, sperando che gli inglesi possano aprire a una cessione a condizioni particolarmente vantaggiose.
Molto dipenderà dalle strategie dell'Aston Villa e dalle valutazioni che il club farà nelle prossime settimane. La Juventus, però, ha già mosso passi concreti e il gradimento totale di Martinez rappresenta un elemento che potrebbe fare la differenza nel prosieguo della trattativa. Il primo tassello è vicino a essere sistemato: adesso resta da capire se arriverà anche il via libera definitivo da Birmingham.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE