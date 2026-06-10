Quella promessa fatta a Kenan Yildiz...

Kenan Yildiz è un ragazzo intelligente. E sembra gestito bene dal padre, che ha in mente un percorso di crescita e non l’ansia di monetizzare. Non è, quindi, un caso che abbia difeso, insieme alla Juventus, il contratto appena firmato contro i remunerativi assalti della Premier. Attenzione, però, che la solidità di quel patto d’onore fra il club bianconero e il suo unico vero fuoriclasse non si regge solo sul buon senso, la lealtà e un comunque ottimo stipendio. A Yildiz è stato anche promessa la costruzione di una squadra in grado di competere ad alto livello, quindi un mercato in linea con le ambizioni di Kenan. Quelle che, peraltro, condivide con milioni di tifosi juventini e con John Elkann, molto diretto nel chiedere ai vertici del club di operare un mercato concreto e teso a produrre il tanto atteso salto di qualità.