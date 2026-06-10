Scontri derby Toro-Juve: divieto di trasferta per i tifosi granata e bianconeri. Ecco fino a quando

Cosa è successo prima di Torino-Juve

L'episodio risale al pomeriggio del 24 maggio, poche ore prima del derby della Mole. Nelle aree circostanti lo stadio Olimpico Grande Torino si sono verificati violenti scontri che hanno coinvolto gruppi di tifosi e forze dell'ordine, in un clima di forte tensione che ha segnato l'avvicinamento alla partita. Nel corso dei disordini, il supporter bianconero Basoccu è stato colpito alla testa da un oggetto la cui provenienza è ancora al centro delle indagini. Le conseguenze sono state gravissime: il tifoso ha riportato un importante trauma cranico ed è stato trasportato d'urgenza alle Molinette, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico e ricoverato in terapia intensiva. La notizia del ferimento ha avuto ripercussioni anche all'interno dello stadio, contribuendo ad aumentare la tensione e portando a momenti di protesta da parte della tifoseria juventina prima dell'inizio della gara fino all'abbandono dello stadio.