Il Trono di Spade, Haaland e un piatto d'alce: Juve, chi è davvero Alexander Sorloth

Quel legame con Il Trono di Spade e Haaland , l' eredità del padre e i numeri 'alla Julian Alvarez' : Alexander Sorloth è il numero 9 richiesto da Luciano Spalletti dopo l'addio di Dusan Vlahovic. Impegnato nei Mondiali di Stati Uniti, Messico e Canada con la Norvegia , il classe 1995 ha già accettato la destinazione bianconera, con cui ha raggiunto l'accordo per il contratto. Adesso manca l'intesa con l'Atletico Madrid: sul tavolo anche i nomi di Nico Gonzalez e Matteo Ruggeri .

Sorloth-Juve: trattativa nel vivo

È bastata una telefonata per far innamorare Luciano Spalletti di Alexander Sorloth. E il norvegese dell'allenatore della Juventus. Il trentenne ha scelto i bianconeri. L'accordo è stato già raggiunto ed è da top player: contratto triennale fino al 2029 (con opzione per un'altra stagione) a quattro milioni di euro annui. La volontà della Juventus è chiara: sarà lui il terminale offensivo per avere peso e gol.

Manca, però, l'accordo con l'Atletico Madrid. La Juventus ha messo sul tavolo 25 milioni, i colchoneros ne chiedono 35. La distanza è ancora importante, ma le parti trattano a oltranza. I rapporti tra le due società sono ottimi e la volontà comune è di arrivare a un accordo. I bianconeri hanno anche la carta Nico Gonzalez da giocarsi: l'argentino vuole restare alla corte del Cholo Simeone. Le due trattative sono slegate, ma c'è un filo comune che le accomuna. Una cosa sembra certa: la Juventus ha fretta e proverà a chiudere nei prossimi 7 giorni, prima che la Norvegia faccia l'esordio ai Mondiali contro l'Iraq.