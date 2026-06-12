Metodo Carnevali: rapporti e politica. Possono riaprirsi tutte le piste: da Frattesi fino a Vlahovic

TORINO - Se prima ai più era sembrato un oggetto misterioso, la Juventus di Carnevali adesso avrà dei confini precisi, una linea chiara, la sensazione che sia sostanzialmente più accessibile. E che non si debbano superare degli ostacoli per arrivare a chi di dovere. Nelle segrete stanze del mercato, ecco, una delle lamentele più frequenti su Comolli era proprio questa: che non ci fosse una reale comunicazione tra le parti, e che il metodo risultava troppo distante (o diverso) da come solitamente si fanno le cose in Italia. La paura di un anno fa si è fatta certezza un anno dopo. Non a caso, nelle ultime sessioni di mercato, la Juve aveva faticato oppure totalmente evitato trattative con i club italiani. L’unica operazione: Joao Mario. Perché richiesto dal Bologna, da cui a sua volta il club bianconero ha preso Holm. Stop. Fine. Nient’altro. Ha provato a parlare più volte col Milan senza trovare una quadra, ha provato a flirtare con l’Inter su certe dinamiche e ha trovato solo porte chiuse. Col Napoli, figuriamoci: quella stanza è rimasta sigillata anche per una questione “politica”.