David, che fatica! In campo e pure sul mercato. E il Mondiale non aiuta

Eh, non è mica banale l’effetto Mondiale . Anzi: è quasi totale, può oscurare il passato e dare una nuova versione al futuro. Ed era proprio su questo che contava la Juventus , soprattutto per quei giocatori finiti inevitabilmente sul mercato, da cui contava magari di recuperare un gruzzoletto da reinvestire. Ogni riferimento è puramente voluto e in direzione di Jonathan David : il canadese, in un anno, è passato dal diventare l’attaccante del futuro alla prima cessione auspicata dal club. Per due motivi, innanzitutto. Il primo riguarda le condizioni dell’attacco bianconero: Spalletti auspica l’arrivo di almeno due centravanti fisici, più classici, e non ritiene l’ex Lilla un nove in grado di rispondere alle sportellate che riceve. Il secondo è chiaramente di natura economica: il prezzo è stato fissato sui 35 milioni di euro perché il club ritiene di poter monetizzare bene da David , nonostante l’anno travagliato appena trascorso. Ma il Mondiale, appunto. C’è il Mondiale e conta solo quello. Si pensava potesse diventare un assist e invece assist non è stato: semmai s’è fatto spazzata senza fronzoli ai sogni di gloriose cessioni.

David flop anche al Mondiale

Del resto, nel match di debutto del Canada contro la Bosnia (1-1), la punta juventina ha fallito un’occasione clamorosa ed è stato pure il suo unico tiro in porta. Ribattuto. Con l’intero specchio davanti, a sua totale disposizione. Ricorda qualcosa? Più che qualcosa, ricorda qualcuno: proprio David e le sue difficoltà, lungo tutta la stagione. Durante la quale ha vissuto non solo crisi di reti ma anche di identità calcistica. È che nemmeno spalle alla porta ha saputo aiutare i compagni, neanche nell’andare in profondità o nel piazzarsi in quei metri che fanno - facevano - la differenza tra lui e gli altri attaccanti. Così, ecco, si fa dura per tutti. Per il giocatore, che sogna un’occasione da riscatto. Per la Juve, il cui augurio è quello di non vedersi costretta a ricalibrare le cifre. A ogni modo, JD ha ancora due partite (almeno) per dare una raddrizzata al suo Mondiale, per di più contro avversari per nulla impossibili come Qatar e Svizzera.

McKennie show con gli Stati Uniti

I sogni canadesi passano da lui: tradirli sarebbe un’altra mazzata. L’ennesima. E in un appuntamento che aspettava da anni, a cui è arrivato probabilmente demoralizzato e non esattamente in splendida forma, come mostrato anche da alcune immagini arrivate da Toronto. Al contrario, le cronache dagli Usa hanno raccontato di un McKennie in condizioni stratosferiche, trequartista a tutto campo così come l’aveva disegnato Luciano Spalletti. Ha influenzato in maniera decisiva il gol del vantaggio degli Stati Uniti nel 4-1 contro il Paraguay. Ha poi regalato un assist. In generale, è sembrato il grimaldello di Pochettino, che l’ha sfilato dal taschino di Lucio per dare sale alla sua squadra. O forse solo quell’imprevedibilità che serviva, e che ora servirebbe soprattutto sul fronte David.

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