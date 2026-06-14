Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Carnevali, la "benedizione" di Marotta e quell'incontro prima della Juve: gli amici che diventano "nemici"

Prima di prendere ufficialmente tra le mani il club bianconero, l'ad ha fatto alcune tappe...
Cristiano Corbo
4 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Prima di Forte dei Marmi, Milano. E prima di lasciare gli uffici del Sassuolo, l’incontro con Beppe Marotta. Sorrisi, abbracci, battute. Robe da amici: lui e Carnevali lo sono da una vita e continueranno a esserlo, pure se uno fa il presidente dell’Inter e l’altro avrà tra le mani la Juventus. Con l’obiettivo non solo di portarla alla vittoria, ma prima di risanarla. In ogni senso possibile. Tant’è, non è stato il momento di ragionarci su, di stare a capire dove e quando e perché operare. È stata invece l’occasione per celebrare un traguardo, qualcosa a cui il neo Ceo bianconero ambiva da tanto. In fondo, aveva fiutato la possibilità Milan, era stato un nome in lizza per la Roma e qualcuno l’avrebbe volentieri visto come alter ego proprio di Marotta quando quest’ultimo avrebbe deciso di mollare, magari per lidi più alti e perciò istituzionali.

 

 

Marotta e Carnevali, guarda un po' il destino

E invece. Guardalo un po’, il destino. Il prossimo derby d’Italia, il nuovo Juventus-Inter, sarà quello di due persone che han condiviso tanto e che da tanto condividono soprattutto il metodo. Politico, d’intrecci, di legami. Di leggerezza e disponibilità. Apparentemente senza nemici in un mondo che non sembra veramente fatto d’altro, né da altri. Loro di sicuro resistono, si fanno porto in tempesta e da adesso - rispettosamente - cominceranno un nuovo capitolo, da avversari. Provando anche il gusto di fregarsi a vicenda. È che hanno troppo rispetto per il mondo in cui sono immersi per non provarci. Ed è pure che non si aspettano nulla di diverso, per quanto bene si conoscono e per quanto forte i due si stimino. Per una mattinata, intanto, in attesa della centrifuga di emozioni, degli incontri, di Spalletti, di Forte dei Marmi, della Juventus da rifare o forse da fare e basta, il fatto che si siano messi lì, a cogliere un momento e la sua importanza, vale il prezzo della normalità. Che presto farà spazio alle follie del pallone, però nel mentre anche chissenefrega. E pure dopo, cos’è che importa? Solo fare bene, centrare gli obiettivi, raccogliere consensi. Magari persino quelli di chi vede la stessa vicinanza sotto una luce che non riesce a cogliere. O che magari teme. La “benedizione” di Marotta però ha un altro fine ed è nettamente più impattante: il presidente nerazzurro è consapevole di avere un ostacolo in più nel suo percorso verso l’egemonia sul calcio italiano. Lo conosce come le sue tasche. E proprio per questo n’è certo: la prossima stagione sarà più difficile di quella appena trascorsa. La prossima Juve sarà più forte di quella che ha appena chiuso l’ultima era.  

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS