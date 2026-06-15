Franck Kessie strizza l'occhio al ritorno in Italia . L'ivoriano ha deciso di non rinnovare il contratto con l' Al Ahli e, quindi, lasciare il club saudita. Dal primo luglio, l'ex Milan sarà un'occasione di mercato e anche la Juventus di Luciano Spalletti si è unita alla corsa per il centrocampista. Nonostante sia impegnato con la propria nazionale nel Mondiale di Stati Uniti, Messico e Canada, il trentenne ha rilasciato qualche breve dichiarazione sul proprio futuro.

Le parole di Kessié sul futuro

"Un mio ritorno in Italia? Certo. Sto ancora giocando e posso andare ovunque", così Franck Kessie ha risposto nella mixed zone a Sportitalia, dopo che la sua Costa d'Avorio ha battuto l'Ecuador nell'esordio nel Gruppo E. Il centrocampista aveva lasciato il Barcellona per trasferirsi all'Al Ahli nell'estate del 2023. Adesso, per lui, il richiamo dell'Europa (e dell'Italia) è tanto.

"C'è mercato dappertutto, in Italia, fuori dall'Italia e in Arabia. Sto aspettando. Adesso sono concentrato sul Mondiale, dopo vediamo", ha poi aggiunto. Il classe 1996 ha aperto alla possibilità di tornare a giocare in Serie A, rimandando però ogni discorso alla fine della Coppa del Mondo. Il suo profilo intriga tanto la Juventus, che sta cercando giocatori d'esperienza per rinforzare la rosa a disposizione Luciano Spalletti. L'ex Milan risponderebbe alla perfezione all'identikit richiesto e la sua apertura potrebbe essere un importante segnale per i bianconeri.

I numeri all'Al Ahli

Arrivato in Arabia Saudita nell'estate del 2023, Franck Kessie ha giocato 119 partite con la maglia dell'Al Ahli, impreziosite da 26 gol e 15 assist, vincendo una Saudi Super Cup e due AFC Champions (l'equivalente asiatica della Champions League). Nell'ultima stagione, ha giocato 26 partite in Saudi Pro League, segnando 5 gol e fornendo quattro assist. In totale, ha giocato altre 16 partite, segnando altri 7 gol.

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