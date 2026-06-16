Beydts, nuovo annuncio mercato in arrivo: chi è il prossimo gioiello della Juve

La Juventus continua a investire sui giovani talenti con l'obiettivo di costruire il futuro del club. Dopo aver definito l'arrivo del promettente Louis Reynaud dal Tolosa, la dirigenza bianconera è pronta a mettere a segno un'altra operazione in prospettiva. L'attenzione resta concentrata sul rafforzamento del settore giovanile e della formazione Next Gen, considerati pilastri del progetto tecnico. In quest'ottica si inserisce il nome di Antoine Beydts, esterno mancino che milita nel MVV Maastricht. Il club torinese è ormai vicino alla chiusura dell'affare e punta a inserirlo gradualmente nel proprio percorso di crescita.
Juventus, vicino l'arrivo di Beydts
La Juventus è a un passo dall'assicurarsi le prestazioni di Antoine Beydts, giovane difensore classe 2008 attualmente in forza al MVV Maastricht. L'operazione rappresenta un ulteriore investimento sui profili emergenti del panorama europeo, una strategia che il club sta portando avanti con continuità negli ultimi anni. La trattativa è in fase avanzata e l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare nei prossimi giorni. La Juventus vede in lui un elemento dalle interessanti prospettive future. Un profilo giovane ma già abituato a confrontarsi con il calcio dei grandi. Un investimento che guarda lontano. I bianconeri si confermano molto attivi con i giovani dall'estero e dal Belgio in particolare come lo scorso anno fatto con Grelaud, De Brul, Gielen, Makiobo, Keutgen e guardando anche al passato con Mbangula e Nonge Boende.
Dalle giovanili belghe al debutto tra i professionisti
Il percorso di crescita di Beydts è iniziato in Belgio, dove ha avuto modo di formarsi all'interno di alcune delle accademie più prestigiose del paese. Durante gli anni della sua formazione ha vestito le maglie di Genk, Anderlecht e Standard Liegi, realtà note per la valorizzazione dei giovani talenti. In questi contesti ha potuto sviluppare competenze tecniche e tattiche. Successivamente è approdato al MVV Maastricht, società olandese che ha creduto nelle sue qualità e gli ha offerto l'occasione di compiere ulteriori passi avanti. Dopo un periodo nelle squadre giovanili, il terzino ha conquistato la promozione in prima squadra. La crescita è stata costante e gli ha consentito di affacciarsi al calcio professionistico in età molto precoce. Un percorso che ha attirato l'attenzione degli osservatori juventini.
Qualità tecniche e numeri
Beydts è un terzino sinistro moderno, dotato di buona tecnica individuale e di una notevole sicurezza nella gestione del pallone. Pur essendo mancino naturale, possiede una discreta capacità di utilizzo anche del piede destro, caratteristica che gli permette di adattarsi a diverse situazioni di gioco. Ama partecipare alla costruzione dell'azione e si distingue per precisione nel palleggio e nel fraseggio corto. Nelle situazioni di uno contro uno mostra personalità sia quando deve difendere sia quando si propone in avanti. Durante l'ultima stagione ha collezionato cinque presenze con la prima squadra del MVV Maastricht nella seconda divisione olandese. Di queste, quattro sono arrivate da titolare, a testimonianza della fiducia ricevuta dallo staff tecnico. Il debutto tra i professionisti è arrivato a soli 17 anni e 8 mesi. Un dato che evidenzia il valore e le prospettive del giovane belga.
Il progetto bianconero per la crescita del talento belga
L'idea della Juventus è quella di inserire Beydts all'interno di un percorso graduale ma ambizioso. Il primo passaggio dovrebbe essere rappresentato dalla Primavera, dove potrà adattarsi al calcio italiano e ai metodi di lavoro del club. La società ritiene fondamentale accompagnare i giovani nella crescita senza accelerare eccessivamente i tempi. Le prestazioni sul campo determineranno poi l'eventuale promozione nella Next Gen, da anni considerata una tappa cruciale per la maturazione dei migliori prospetti. In questo contesto il terzino avrà la possibilità di confrontarsi con livelli competitivi sempre più elevati. La Juventus punta molto sulla valorizzazione dei talenti internazionali e Beydts potrebbe rappresentare uno dei prossimi esempi di questo modello. Il club crede nelle sue qualità e nel margine di miglioramento ancora a disposizione. Il futuro dirà fino a dove potrà arrivare il giovane difensore belga.
La Juventus continua a investire sui giovani talenti con l'obiettivo di costruire il futuro del club. Dopo aver definito l'arrivo del promettente Louis Reynaud dal Tolosa, la dirigenza bianconera è pronta a mettere a segno un'altra operazione in prospettiva. L'attenzione resta concentrata sul rafforzamento del settore giovanile e della formazione Next Gen, considerati pilastri del progetto tecnico. In quest'ottica si inserisce il nome di Antoine Beydts, esterno mancino che milita nel MVV Maastricht. Il club torinese è ormai vicino alla chiusura dell'affare e punta a inserirlo gradualmente nel proprio percorso di crescita.
Juventus, vicino l'arrivo di Beydts
La Juventus è a un passo dall'assicurarsi le prestazioni di Antoine Beydts, giovane difensore classe 2008 attualmente in forza al MVV Maastricht. L'operazione rappresenta un ulteriore investimento sui profili emergenti del panorama europeo, una strategia che il club sta portando avanti con continuità negli ultimi anni. La trattativa è in fase avanzata e l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare nei prossimi giorni. La Juventus vede in lui un elemento dalle interessanti prospettive future. Un profilo giovane ma già abituato a confrontarsi con il calcio dei grandi. Un investimento che guarda lontano. I bianconeri si confermano molto attivi con i giovani dall'estero e dal Belgio in particolare come lo scorso anno fatto con Grelaud, De Brul, Gielen, Makiobo, Keutgen e guardando anche al passato con Mbangula e Nonge Boende.