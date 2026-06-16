Beydts, nuovo annuncio mercato in arrivo: chi è il prossimo gioiello della Juve

Dalle giovanili belghe al debutto tra i professionisti

Il percorso di crescita di Beydts è iniziato in Belgio, dove ha avuto modo di formarsi all'interno di alcune delle accademie più prestigiose del paese. Durante gli anni della sua formazione ha vestito le maglie di Genk, Anderlecht e Standard Liegi, realtà note per la valorizzazione dei giovani talenti. In questi contesti ha potuto sviluppare competenze tecniche e tattiche. Successivamente è approdato al MVV Maastricht, società olandese che ha creduto nelle sue qualità e gli ha offerto l'occasione di compiere ulteriori passi avanti. Dopo un periodo nelle squadre giovanili, il terzino ha conquistato la promozione in prima squadra. La crescita è stata costante e gli ha consentito di affacciarsi al calcio professionistico in età molto precoce. Un percorso che ha attirato l'attenzione degli osservatori juventini.