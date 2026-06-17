Juventus U17 in semifinale scudetto: 2-1 alla Roma sotto gli occhi di Carnevali. Ora Inter o Verona

La Juventus U17 è nelle semifinali scudetto . Dopo il 5-2 della gara d'andata, i bianconeri hanno battuto la Roma anche nel ritorno giocato all'Ale & Ricky di Vinovo. La gara è terminata 2-1: dopo il vantaggio dei giovani di Grauso firmato da Santa Maria , i giallorossi avevano pareggiato i conti con Dal Bon . All'ultimo respiro, Przytarski ha segnato la rete del definitivo 2-1 . Vittoria importante sotto gli occhi vigili di Giovanni Carnevali : anche il nuovo amministratore delegato e direttore tecnico bianconero era presente a Vinovo. Ora si attende una tra Inter ed Hellas Verona in semifinale.

Juventus U17 in semifinale scudetto

La Juventus U17 di Claudio Grauso ha battuto la Roma anche al ritorno, conquistando le semifinali scudetto. I bianconeri, tra cui militano i freschi vincitori dell'Europeo U19 Giaretta e Corigliano e il figlio di Marchisio, si sono imposti 2-1 anche a Vinovo, dopo il largo 5-2 dell'andata.

Una gara indirizzata subito in avvio. Il vantaggio arriva all'undicesimo del primo tempo, grazie al colpo di testa di Santa Maria. Nel finale del primo tempo due occasioni pericolose per i giallorossi, ma prima la traversa (su tiro di Strata) e poi Giaretta evitano il pari. Al sessantasettesimo arriva il pari, con Dal Bon che sorprende il portiere bianconero. All'ultimo respiro, Przytarski segna su assist al bacio di Baba Hay. Adesso i bianconeri accedono in semifinale e aspettano una tra Inter ed Hellas Verona.

Presente anche Carnevali

Anche Giovanni Carnevali ha assistito alla sfida. Il nuovo amministratore delegato e direttore tecnico bianconero era presente al campo Ale & Ricky di Vinovo. Subito operativo, quindi, l'ex Sassuolo. Oltre ad aver esercitato il riscatto per Jeremie Boga e le altre operazioni in entrata e in uscita, il sessantaquattrenne ha trovato anche il tempo per vedere le stelline bianconere del futuro.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE