Kolo Muani resta l’obiettivo Juve numero 1: la richiesta del Psg, cosa può essere decisivo nell'affare

TORINO - I paletti. I freni. Le attese. E però pure le aspettative. Perché c’è da ritornare Juventus e da certi nomi non si può davvero prescindere. Luciano Spalletti, quei nomi, li ha indicati. Insieme alla richiesta di alzare il livello generale. La palla adesso è tra le mani di Giovanni Carnevali: l’ad ha raccolto l’eredità di Comolli e sta iniziando a capire i margini di manovra sui canali già aperti. Uno di questi, uno dei più importanti, è quello che potrebbe riportare a Torino Randal Kolo Muani, obiettivo numero uno per l’attacco. Giovedì è andato in scena un incontro con gli intermediari e il tema è rimasto lo stesso: il costo del cartellino e i desideri del Psg, la cui richiesta di 40 milioni impensierisce i bianconeri e potrebbe portare a un cambio delle strategie, anche perché oltre ad aumentare la qualità della rosa l’altro obiettivo vitale è quello di tagliare i costi relativi alla squadra. Comunque, da Parigi fanno sapere quanto e come la cifra possa essere modulabile. Cioè: si può lavorare sui bonus e verosimilmente così si farà. È stato però importante quel contatto per ribadire quanto la Juventus continui a credere nel giocatore, che a sua volta spinge e che chiaramente cercava segnali positivi dopo aver ricevuto la notizia del cambio al vertice in società.