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Kolo Muani resta l’obiettivo Juve numero 1: la richiesta del Psg, cosa può essere decisivo nell'affare

Carnevali lavora sui desideri di Spalletti: in attacco si lavora per il ritorno del francese a Torino. Giovedì è andato in scena un incontro con gli intermediari e il tema è rimasto lo stesso: il costo del cartellino
Cristiano Corbo
4 min
Juventuscalciomercato juveKolo Muani
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TORINO - I paletti. I freni. Le attese. E però pure le aspettative. Perché c’è da ritornare Juventus e da certi nomi non si può davvero prescindere. Luciano Spalletti, quei nomi, li ha indicati. Insieme alla richiesta di alzare il livello generale. La palla adesso è tra le mani di Giovanni Carnevali: l’ad ha raccolto l’eredità di Comolli e sta iniziando a capire i margini di manovra sui canali già aperti. Uno di questi, uno dei più importanti, è quello che potrebbe riportare a Torino Randal Kolo Muani, obiettivo numero uno per l’attacco. Giovedì è andato in scena un incontro con gli intermediari e il tema è rimasto lo stesso: il costo del cartellino e i desideri del Psg, la cui richiesta di 40 milioni impensierisce i bianconeri e potrebbe portare a un cambio delle strategie, anche perché oltre ad aumentare la qualità della rosa l’altro obiettivo vitale è quello di tagliare i costi relativi alla squadra. Comunque, da Parigi fanno sapere quanto e come la cifra possa essere modulabile. Cioè: si può lavorare sui bonus e verosimilmente così si farà. È stato però importante quel contatto per ribadire quanto la Juventus continui a credere nel giocatore, che a sua volta spinge e che chiaramente cercava segnali positivi dopo aver ricevuto la notizia del cambio al vertice in società.

Kolo Muani, lo vuole il gruppo Juve

A garantire per lui, non soltanto il tecnico (pur non avendolo mai allenato), ma il gruppo intero: Kolo ha segnato 10 gol in 6 mesi bianconeri, compreso il Mondiale per Club, ma soprattutto aveva vinto il cuore dei compagni, mostrandosi generoso e affidabile, poche parole e tanti fatti. Tutti ripartirebbero volentieri da lui, pure per avere una certezza da cui farlo. L’altro nove inevitabilmente sarà un’incognita, a meno che non torni in auge il discorso sul rinnovo di Vlahovic, per adesso fermo. A supportare la tesi del rientro a Torino, una base piuttosto solida e fornita da un accordo.

Quello tra Kolo Muani e la Juve, con base di 5 milioni all’anno e tanta voglia di ritrovarsi. Certo, servirà il prezzo giusto. E certo, servirà anche evitare di vivere quanto vissuto un anno fa, quando la ricerca del colpo perfetto aveva di fatto costretto le parti a un tira e molla infinito. Anzi: finito proprio sul gong del mercato, con Kolo che decide di accettare la proposta del Tottenham, pur in prestito. No, non accadrà lo stesso. O almeno, le parti sperano che tempistiche e dinamiche siano decisamente differenti.

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