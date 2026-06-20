Spalletti e Carnevali, cena mercato Juve con Galliani e Allegri. E occhio all'ex Sassuolo

Una cena estiva tra aneddoti e risate, prima delle sfide da avversari in campionato: a Forte dei Marmi ci si diverte tra chiacchiere e un bicchiere di vino. In attesa di iniziare la nuova stagione, che per la Juventus dovrà avere il sapore di rivalsa dopo aver chiuso il campionato al sesto posto, il nuovo amministratore delegato e direttore bianconero Giovanni Carnevali e l'allenatore Luciano Spalletti hanno trascorso una serata in ottima compagnia, tra cui spiccano Adriano Galliani e Massimiliano Allegri .

Cena tra amici a Forte dei Marmi

Il calcio sarà stato un argomento marginale. Al ristorante Il Fortino di Forte dei Marmi, spicca un tavolo pieno di volti noti. Il primo summit tra Luciano Spalletti e Giovanni Carnevali c'è già stato, così ieri sera i due uomini immagine del nuovo corso della Juventus hanno trascorso qualche ora conviviale con diversi amici. Presente anche l'ex allenatore bianconero Massimiliano Allegri, che presto inizierà la sua nuova avventura al Napoli. Se si pensa al mercato e a Forte dei Marmi, un abitué che non poteva mancare era Adriano Galliani. Con loro anche Giovanni Rossi. Il sessantenne, che ha lasciato l'Olympique Marsiglia lo scorso febbraio e che ha lavorato nel Sassuolo di Carnevali come direttore sportivo, potrebbe avere anche un ruolo nel nuovo corso bianconero. E tra una portata e un'altra, sicuramente ci saranno state chiacchiere anche di mercato.

Tante risate, qualche brindisi e diversi aneddoti: la cena è stata amichevole, come mostrano i sorrisi. E il luogo, comunque, non è casuale. Si tratta di un punto di ritrovo noto per gli addetti ai lavori. Già in passato, infatti, Allegri, Spalletti e Galliani hanno organizzato tavolate a cui hanno partecipato anche Zambrotta e l'ex presidente del Genoa Preziosi. Anche Gianluigi Buffon è stato spesso avvistato. Del resto è noto che le grandi trattative di mercato o le grandi stagioni possano nascere a tavola. Che quella di ieri sera sia beneaugurante per la Juventus.

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