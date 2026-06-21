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Calciomercato Juve, l'ultima idea per l'attacco arriva dalla Serie A. Sorloth, c'è distanza con l'Atletico 

Il club bianconero al lavoro per rinforzare il reparto offensivo: tutti i nomi sulla lista di Carnevali e Ottolini
Lorenzo Aprile
Juventus

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Tutte le notizie sulla squadra

L’ impasse nella trattativa non ha soffocato minimamente il braciere diplomatico tra Atletico Madrid e Juventus. Ad alimentarne le fiamme due combustibili non di poco conto: da una parte l’ottimo rapporto che intercorre tra i due club; dall’altra le volontà del ragazzo, che ha espresso chiaramente al Cholo il desiderio di vestire il bianconero nella prossima stagione. Gli affondi telefonici di Spalletti sono andati a segno già diversi giorni fa, con la bozza di contratto - approvata dall’entourage di Sorloth - che lo legherebbe alla Juventus fino al 2029 (con opzione per il 2030) a 4 milioni netti a stagione.

Sembrava questione di ore perché i club trovassero la quadra economica per il suo cartellino. Tanto che lo stesso Sorloth, sui propri canali social, si era fatto tradire dalla frenesia “spoilerando” l’annuncio imminente di una notizia cruciale sulla sua carriera, così da poter orientare ogni pensiero al Mondiale con la Norvegia.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Atletico-Juve, fase di stallo per Sorloth 

Poi lo scossone ai piani alti della dirigenza bianconera e - contemporaneamente - il parziale irrigidimento dell’Atletico a fronte dei primi sondaggi juventini. Ottolini, con il placet di Carnevali, nei giorni scorsi ha intensificato i discorsi con i colchoneros, ma è ancora troppa la distanza tra richiesta e offerta. La valutazione dell’Atletico, al momento, si aggira tra i 35 e i 40 milioni. La Juventus, dal canto suo, può spingersi giusto fino a quota 30 (25 più bonus).

Non un milione di più. Soprattutto se - come pare - la già fioca speranza che Dusan rinnovi dovesse spegnersi definitivamente da qui al 30 giugno. Perché a quel punto la Juve, con le stesso budget, ne dovrebbe ingaggiare due di punte. Tre qualora David e Openda dovessero trovare fortuna altrove. I bianconeri - dicevamo - porteranno avanti l’affare a oltranza, ben consci che la lista dei club interessati a Sorloth si faccia più lunga di giorno in giorno (il norvegese piace molto al Fenerbahce).

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Juve, non solo Pepi: spunta una sorpresa dalla Serie A 

Nel frattempo, oltre alla pista Kolo (parallela) la Juve si tiene stretta tra le mani le varie pinelle pescate dal mazzo delle occasioni. L’ultima, in ordine cronologico, risponde al nome di Mateo Pellegrino. L’annata della consacrazione a Parma ha attirato l’interesse di diverse big europee, Juve compresa. Non c’è stata ancora alcuna chiacchierata ufficiale tra i due club. I bianconeri - prima - dovranno incontrare gli agenti dell’argentino con cui sarà calendarizzato un incontro nelle prossime settimane. Fisicità, centimetri e una buona media realizzativa.

In sintesi, quanto si aspetta Spalletti dal suo futuro centravanti. Il prezzo non è proibitivo: il Parma con un’offerta tra i 20 e i 25 milioni potrebbe lasciarlo partire. Grossomodo, la stessa cifra che servirebbe per strappare al Psv lo statunitense Ricardo Pepi. Altro profilo finito nei radar del duo Carnevali-Ottolini. Più defilata, la pista per Marmoush, rilevabile dal Manchester City - per via del grosso esborso economico della scorsa stagione - solo in prestito secco. Una sorta di piano di emergenza, da attuare qualora la Juve dovesse arrivare alle ultime battute del mercato con il roaster offensivo ancora da completare. 

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L’ impasse nella trattativa non ha soffocato minimamente il braciere diplomatico tra Atletico Madrid e Juventus. Ad alimentarne le fiamme due combustibili non di poco conto: da una parte l’ottimo rapporto che intercorre tra i due club; dall’altra le volontà del ragazzo, che ha espresso chiaramente al Cholo il desiderio di vestire il bianconero nella prossima stagione. Gli affondi telefonici di Spalletti sono andati a segno già diversi giorni fa, con la bozza di contratto - approvata dall’entourage di Sorloth - che lo legherebbe alla Juventus fino al 2029 (con opzione per il 2030) a 4 milioni netti a stagione.

Sembrava questione di ore perché i club trovassero la quadra economica per il suo cartellino. Tanto che lo stesso Sorloth, sui propri canali social, si era fatto tradire dalla frenesia “spoilerando” l’annuncio imminente di una notizia cruciale sulla sua carriera, così da poter orientare ogni pensiero al Mondiale con la Norvegia.

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