Calciomercato Juve, l'ultima idea per l'attacco arriva dalla Serie A. Sorloth, c'è distanza con l'Atletico 

Atletico-Juve, fase di stallo per Sorloth

Poi lo scossone ai piani alti della dirigenza bianconera e - contemporaneamente - il parziale irrigidimento dell’Atletico a fronte dei primi sondaggi juventini. Ottolini, con il placet di Carnevali, nei giorni scorsi ha intensificato i discorsi con i colchoneros, ma è ancora troppa la distanza tra richiesta e offerta. La valutazione dell’Atletico, al momento, si aggira tra i 35 e i 40 milioni. La Juventus, dal canto suo, può spingersi giusto fino a quota 30 (25 più bonus).