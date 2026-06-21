Kolo Muani-Juve, basta attendismo! Carnevali ci mette la faccia: la strategia è chiara

L’amore non è mai stato segreto, anzi. Randal Kolo Muani aspetta da quasi un anno di tornare alla Juve, squadra con la quale ha vissuto i sei mesi che potevano diventare quelli del definitivo rilancio. Suo malgrado non è andata così. Anche perché, a un anno e mezzo di distanza dal primo matrimonio bianconero, le parti coinvolte si ritrovano più o meno nella stessa situazione di prima. Da una parte la Juve, alla disperata ricerca di una punta centrale: le trattative al momento congelate per il rinnovo di Dusan Vlahovic e i due flop di Jonathan David e Lois Openda impongono attente riflessioni alla Continassa. Ragionamenti che riguardano da vicino proprio Kolo Muani, l’attaccante ideale per accontentare Luciano Spalletti. O meglio: non è detto che sia l’ideale, ma è verosimile che possa rappresentare il migliore su piazza nel rapporto qualità-prezzo. Rispetto ad altri candidati, poi, conosce già il mondo Juve: non è poco, proprio in virtù di come siano andate le missioni torinesi di David e Openda, decisamente spaesati al primo approccio con la Serie A.