Vlahovic lancia segnali alla Juve e Carnevali cerca uno spiraglio: gli ultimi aggiornamenti

Ognuno fermo sulla propria posizione, ognuno in attesa di un segnale dall’altro, o magari dall’alto. Tra la Juve e Vlahovic prosegue lo stallo, ma allo stesso tempo piovono conferme sul fatto che no, non è tutto perduto, e perciò niente sembra finito. Anzi. Siamo solo all’inizio di un altro capitolo, che Giovanni Carnevali è desideroso di scrivere, avendo ricevuto il dossier su Dusan e avendo capito quali margini ci possano essere per recuperare i discorsi.
Discorsi interrotti per mancanza di compromessi. Non di volontà. Del resto, Vlahovic aveva teso la mano quando la Juventus sembrava propensa a stringergliela, poi le richieste (che restano alte) dell’entourage avevano bloccato tutti. In più, la Champions League sfumata, le risorse da veicolare in altro modo e in generale da riorganizzare, il club che non rincorre tempo perché non ne aveva da perdere... Insomma: eccoci qui, oltre metà giugno e la resa dei conti. Perché inevitabilmente si è ripartiti proprio da questi ultimi. La missione dell’ad si è fatta ricerca. E la ricerca è quella di un nuovo spiraglio all’interno della trattativa, così da incastrare un’offerta che possa stuzzicare il giocatore. Da cui poi dipenderà realmente l’esito dell’intero affare.
Vlahovic-Juve, si può
Va messa così: se Dusan vorrà continuare a giocare a Torino, avrà tutte le possibilità di farlo, compreso un ricco accordo solo da firmare. Da oltre 6 milioni annui. DV9 sa bene quanto Spalletti voglia ricominciare da lui, anche solo per avere una certezza lì davanti per iniziare la stagione con il piede giusto. Sfrutterà pure quest’aspetto, ma non tirerà la corda se non vedrà margini per farlo. Oltre alla proposta in sé, il serbo andrebbe accontentato pure dal punto di vista direttamente personale. Il suo desiderio: essere riconosciuto come leader della squadra. Un capitano a tutti gli effetti.
E la prospettiva di un biennale, che si traduce anche in una ridiscussione del suo futuro tra soli 12 mesi, rimarrebbe comunque un tema da affrontare. Chiuse a chiave queste premesse, toccherà poi ripartire da una promessa: quella di Carnevali e dell’ultimo tentativo - in fase di studio - per convincere papà Milos e la punta in scadenza di contratto. Il cui addio a Torino, intesa come città, non è ancora arrivato: Dusan sta continuando a svolgere alcune terapie per ricominciare senza problemi quest’estate. Con una preparazione ad hoc, e mettendosi definitivamente alle spalle l’infortunio agli adduttori che l’ha privato di 21 partite (100 giorni senza campo), la strada potrebbe farsi effettivamente in discesa. Pure per riconquistare gli scettici del nuovo, insperato, per certi versi incredibile matrimonio con la Juve.
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