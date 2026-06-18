Vlahovic lancia segnali alla Juve e Carnevali cerca uno spiraglio: gli ultimi aggiornamenti

Ognuno fermo sulla propria posizione, ognuno in attesa di un segnale dall’altro, o magari dall’alto. Tra la Juve e Vlahovic prosegue lo stallo, ma allo stesso tempo piovono conferme sul fatto che no, non è tutto perduto, e perciò niente sembra finito. Anzi. Siamo solo all’inizio di un altro capitolo, che Giovanni Carnevali è desideroso di scrivere, avendo ricevuto il dossier su Dusan e avendo capito quali margini ci possano essere per recuperare i discorsi.

Discorsi interrotti per mancanza di compromessi. Non di volontà. Del resto, Vlahovic aveva teso la mano quando la Juventus sembrava propensa a stringergliela, poi le richieste (che restano alte) dell’entourage avevano bloccato tutti. In più, la Champions League sfumata, le risorse da veicolare in altro modo e in generale da riorganizzare, il club che non rincorre tempo perché non ne aveva da perdere... Insomma: eccoci qui, oltre metà giugno e la resa dei conti. Perché inevitabilmente si è ripartiti proprio da questi ultimi. La missione dell’ad si è fatta ricerca. E la ricerca è quella di un nuovo spiraglio all’interno della trattativa, così da incastrare un’offerta che possa stuzzicare il giocatore. Da cui poi dipenderà realmente l’esito dell’intero affare.