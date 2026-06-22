Kessie-Juve a carte scoperte, summit mercato in settimana: serve il sacrificio

Kessie piace anche a Carnevali

I primi passi - dicevamo - risalgono a metà gennaio, quando era stato lo stesso Kessie a proporsi ai bianconeri. Troppo poco però - allora - il tempo per trovare una quadra con l’Al-Ahli per il suo cartellino e con il suo stesso entourage. E questo al netto della disponibilità dell’ivoriano a ridursi copiosamente l’ingaggio (in Arabia si è intascato la bellezza di 42 milioni, 14 netti a stagione). Da lì il “riparliamoci” condiviso tra entrambe le parti, specialmente da Damien Comolli a fronte dei responsi dell’algoritmo sul potenziale apporto dell’ivoriano: dai tocchi nell’area avversaria ai passaggi completati nell’ultimo terzo, passando per i recuperi palla e la furbizia nel farsi trovare in area al posto giusto per concludere a rete. Esattamente quanto successo nella notte di sabato a Toronto: suo il gol che ha sbloccato il match contro la Germania. Lo scossone ai vertici bianconeri non ha cambiato di una virgola la considerazione del club sul suo profilo: a Carnevali piace. E pure parecchio poiché risponderebbe alle esigenze tecniche di Spalletti - a caccia di un interprete per la mediana di personalità e di esperienza internazionale - e a quelle finanziare del club, essendo rilevabile a parametro zero.