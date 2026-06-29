Quattrocento milioni e neanche un campione

Guardando, in retrospettiva, gli ultimi tre anni, nei quali hanno pagato sempre allenatori e dirigenti, va forse fatto un pensiero più approfondito sulla qualità della rosa, che si è progressivamente abbassata. È indubbio che i tecnici hanno avuto le loro colpe (Thiago Motta ha, per esempio, ha chiesto e ottenuto l’epurazione di Szczęsny e Danilo, oltre ad aver inciso al mancato rinnovo di Rabiot), ma quello che è successo alla Juventus dall’estate 2023 a oggi ha pochi precedenti nella storia del club e rappresenta la tempesta perfetta per un grande club. Il fatto che a originarla sia stata un procedimento giudiziario in cui ha trionfato la disparità di trattamento rispetto alle dirette concorrenti è un altro elemento a cui si dedica spesso troppa poca attenzione rispetto a quella che meriterebbe, visto che i danni, spesso calcolati nei 100 milioni di mancata qualificazione Champions nella stagione 2023/24, ammontano, come abbiamo visto a molti di più. Ma è un’altra storia…

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