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Juve, prudenza è estate... ma l’inizio è perfetto

Kolo Muani e Alajbegovic convincono, ma per puntare allo scudetto il mercato dovrà ancora regalare altri rinforzi
Guido Vaciago
5 min
Kolo MuaniAlajbegovicjuve
Juventus

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Se uno volesse fare il guastafeste o, per essere più precisi, il rompiballe, potrebbe ricordare che, due estati fa, si respirava lo stesso frizzante ottimismo per il mercato della Juventus. Venivano ingaggiati, infatti, Teun Koopmeiners (dopo lunga e penosa trattativa) e Douglas Luiz. Com’è finita non c’è bisogno di scriverlo. E, pure l’anno scorso, l’arrivo a parametro zero di Jonathan David era parso un bel colpetto: il canadese aveva performato bene in Champions e tutti gli pronosticavano l’esplosione in Serie A. L’unica cosa che è esplosa è stato, invece, il fegato dei tifosi, snervati dai catastrofici errori del bomber (bomber si fa per dire). Insomma, occhio all’estate, al caldo e all’entusiasmo che genera sempre il mercato e la sua luccicante giostra.

Kolo Muani e Alajbegovic possono rilanciare la Juve

Kolo e Alajbegovic oggi sembrano due eccellenti mosse, ma è un’opinione che vale di più se espressa tra novembre e dicembre. Eppure, con tutta la prudenza necessaria nelle notti di mezza estate, si ha l’impressione che Kolo possa confermarsi attaccante solido, pur senza essere un fenomeno, e Alajbegovic abbia i numeri per fare impazzire il popolo juventino, ultimamente tenuto un po’ a stecchetto per quanto riguarda qualità e fantasia. Ma, a voler essere veramente un rompiballe, si dovrebbe ricordare che Kolo, Alajbegovic, Celik ed Ekhator non bastano se l’obiettivo è ricostruire una Juve competitiva per lo scudetto.

Mercato Juve: gli acquisti che servono ancora per lo scudetto

Ed è molto confortante sentirlo dire anche da Giovanni Carnevali che, nel giorno in cui potrebbe pavoneggiarsi per i due colpi in attacco, richiama all’ordine se stesso e tutti gli altri su quello che manca ancora al mercato juventino. Quasi certamente, l’amministratore delegato include nelle cose da fare anche una lunga serie di cessioni, ma noi proviamo a ragionare su un più godereccio elenco di acquisti: un portiere, un altro attaccante, un difensore centrale mancino, un terzino sinistro di riserva e un centrocampista.

Tanta roba, forse troppa. Difficile che arrivi tutto quest’estate, ma se arrivasse metà di questa lista della spesa, Spalletti potrebbe davvero divertirsi e con lui milioni di tifosi che si sono quasi dimenticati come si fa.

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