Juve tra mercato e Pogba: così il Polpo può condizionare il futuro

TORINO - La Juventus si rimette in marcia con la ripresa degli allenamenti, in primis di Paul Pogba che ha varcato i cancelli della Continassa, e il ritmo in vista della stagione 2023/24 dovrà essere più serrato fin dall'inizio. Serviranno, soprattutto (ma non solo), più gol rispetto ai 56 segnati nella scorsa annata. E dire che le varie versioni del Napoli “made in Giuntoli" hanno sempre segnato molto, perciò ci si attende un cambio di passo anche in questo senso. Non a caso, c'è la volontà da parte dello stesso Massimiliano Allegri di dotarsi di un fantasista in grado di accendere il gioco quando la partita lo richiede.