Giuntoli, la Juve e Berardi: "Lo guardiamo con attenzione? Come sempre"

Cristiano Giuntoli torna a parlare di Domenico Berardi. Il dirigente bianconero, a pochi minuti dal calcio d'inizio della trasferta contro il Sassuolo, ha sottolineato come i rapporti con Carnevali siano ottimali e come l'interesse per l'attaccante azzurro, vicino a vestire la maglia della Juventus nell'ultima sessione di mercato, sia sempre vivo.