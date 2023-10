Douglas Costa chiama la Juve: "Fino alla fine soldato di Allegri"

Douglas Costa non ha dubbi: è pronto a tornare alla Juventus alla corte di mister Allegri. Il talento brasiliano, che ha già militato in maglia bianconera dal 2017 al 2020 vincendo tre scudetti di fila, ha rilasciato un'intervista a Fabrizio Romano, in cui ha dichiarato tutto il suo amore per la maglia bianconera, esprimendo il desiderio di tornare a Torino. Ma la reazioni dalla Continassa sarebbero state piuttosto fredda, dal momento che in campo attualmente non ci sarebbe molto spazio per il brasiliano. Douglas Costa sta per svincolarsi dai LA Galaxy e il suo ritorno sarebbe a parametro zero, ma i diversi infortuni avuti negli ultimi anni lasciano più di un dubbio, anche se qualche tifoso bianconero vorrebbe rivederlo in campo allo Stadium.