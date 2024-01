Patino, blitz Juve in Galles: gol sotto gli occhi degli scout e ultimi sviluppi

TORINO - Chi mastica pane e Juventus lo ha già sentito nominare, almeno una volta. Lui si chiama Charlie Patino, ha solamente vent’anni ed è venuto su come un vero e proprio “piccolo Gunner”: l’Arsenal nelle vene, visto che lo “svezzamento” è avvenuto lì, con sporadici trasferimenti come quello al Blackpool la scorsa stagione e ora, in questa, allo Swansea City, che gioca in Football Division, la seconda divisione inglese. Naturalmente, ovvio, in prestito dalla casa madre che non intende lasciarselo sfuggire. I tifosi bianconeri l’hanno già sentito nominare in un curioso accostamento di mercato con Moise Kean, alle prese con un gennaio a rischio “taglio” dal cordone juventino, fermo restando che i londinesi sono continuamente associati a un attaccante. E ai piedi del Big Ben qualsiasi riferimento a Dusan Vlahovic non è casuale. Dunque?