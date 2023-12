Juve, ma chi è Patino? Parla lo scout Arsenal: "Talento speciale, ha tutto"

"Uno dei migliori che io abbia mai osservato". Parole importanti quelle di Brian Stapleton, ex capo scout dell' Arsenal e scopritore del talento di Charlie Patino . È stato il primo a osservarne e capirne le doti e intravedere in lui un potenziale talento del futuro tanto da portarlo immediatamente nell'Academy dell' Arsenal, una scuola giovanile di altissima tradizione nel calcio inglese e internazionale: Saka, Smith Rowe, Nketiah, Maitland-Niles, Balogun tanto per fare qualche nome uscito da lì negli ultimi anni.

Arteta l'ha fatto esordire contro il Sunderland in Carabao Cup e ora con lo Swansea ha confermato quanto fatto vedere sin dalle sue prime apparizioni con i Gunners. Per questo ora Patino è finito sul taccuino di tanti club, soprattutto la Juventus visto che Giuntoli di recente è volato in Inghilterra per guardarlo da vicino e capire quanto ci si possa investire. Ma chi è allora questo Patino?