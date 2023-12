Patino alla Juve, Kean all'Arsenal: clamoroso scambio! Suggestione Kroos

Sì: ci sono i grandi nomi dei soliti noti, da Phillips e Hojbjerg , e dietro di loro si stagliano in controluce obiettivi. Di sicuro meno altisonanti ma, a sto giro, magari perfino più reali alla luce delle strategie futuribili che vuole mettere in campo la Juventus in ambito di rosa. Di sicuro c’è che i viaggi di Cristiano Giuntoli a Londra seguono anche altre strade oltre a quelle che potano a giocatori già affermati, strade come quella che conduce a Charlie-Michael Patino , 20 anni, duttile centrocampista di proprietà dell’Arsenal.

Il ragazzo è sotto osservazione da tempo e ora sembra arrivato il momento giusto per affondare il colpo: una conferma che arriva sia da ambienti londinesi sia da operatori di mercato italiani come Michele Fratini, intervenuto a TvPlay: «Charlie Patino è un “ tuttocampista”, può giocare sia davanti alla difesa che come regista o trequartista. Ha tanta qualità e in Inghilterra piace a tanti, ha molto talento. Forse è il più grande calciatore dell’Arsenal a livello di settore giovanile. Non esagero a dire che siamo davanti a un giocatore che potrà dire la sua ad alti livelli, se trova la giusta piazza. L’Arsenal lo ha prestato prima al Blackburn e ora allo Swansea, ma pensa di riprenderlo a giugno. Sfida tra Juventus e Milan? E’ sul taccuino di tutti, è tra i 50 giovani più forti al mondo».