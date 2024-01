Luis Trus, la Juve serve l’Yildiz bis: chi è il nuovo talento del calcio tedesco

La strada in casa Juventus è ormai tracciata: si segue la linea giovani, che tante soddisfazioni sta dando negli ultimi tempi. C'è chi si sta mettendo in mostra in maglia bianconera, come Iling-Junior (il cui scenario è repentinamente cambiato ) e Yildiz , e chi in prestito come Soulé e ora Huijsen . Sta di fatto che lo scouting della società è sempre attivo, e l'obiettivo di puntare sui giovani si è ulteriormente rinsaldato con l'arrivo di Cristiano Giuntoli . La Juve, intanto, ha messo un altro interessantissimo prospetto nel mirino.

Chi è Luis Trus, nuovo obiettivo Juve

Si tratta di Luis Trus, classe 2006 di proprietà dell'Hertha Berlino. Trus è un esterno offensivo e ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, ragione per cui potrebbe accasarsi in bianconero gratuitamente. Dunque l'obiettivo, alla Continassa, è quello di arrivare al 17enne da parametro zero, come accaduto tempo fa con Yildiz dal Bayern Monaco. Trus potrebbe inizialmente ripercorrere la stessa strada fatta dal turco, da Huijsen e da tanti altri giovani di valore della rosa bianconera, partendo dunque tra Primavera e Next Gen per poi arrivare in prima squadra. Una vita all'Hertha Berlino e caratteristiche tecniche che non lasciano dubbi...