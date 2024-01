Juve-Iling, cambio di scenario. Due club italiani su Kean e quando arriva Djalò

La Juventus ha il primo colpo in canna: si tratta di Tiago Djaló. L’accordo è totale e il giocatore è atteso per le visite mediche di rito, prima della firma: arrivo a Torino previsto più probabilmente per la prossima settimana, se non sarà possibile già farlo giungere entro la fine di questa. Trovata l’intesa anche con il difensore: quadriennale fino al 2028. Ha inciso anche la volontà di Djaló di trasferirsi subito in bianconero, senza restare al Lille per sei mesi in prestito, declinando la proposta dell’Inter per l’estate, da svincolato.