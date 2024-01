Dragusin, clamoroso: anche il Bayern! Asta mercato con Napoli e Tottenham

Asta di mercato per Rade Dragusin . Il difensore del Genoa , scuola Juventus , è stato protagonista di una prima parte di stagione incredibile con i rossoblù, attirando su di sé l'attenzione da parte delle grandi squadre europee. Ma se l'iniziale sfida era tra Tottenham e Napoli , in queste ore si sarebbe aggiunto un altro top club a contendere il difensore classe 2002.

"Tottenham e Napoli su Dragusin, ma il Bayern..."

Su Dragusin gli occhi del Bayern Monaco: a riportarlo in queste ore è stato Sky Sport Deutschland. Secondo il giornalista dell'emittente Florian Plettenberg il calciatore avrebbe attirato le attenzioni dei bavaresi e del tecnico Thomas Tuchel, con la società tedesca che avrebbe chiesto tutte le informazioni necessarie. Il costo dell'operazione dovrebbe aggirarsi sui 25 milioni più bonus. Secondo l'emittente, al momento, in pole position ci sarebbero comunque Tottenham e Napoli, sul difensore da più tempo. Il Bayern però, alla ricerca di un rinforzo in quel settore già da tempo, sarebbe pronto a dire la sua per Dragusin.