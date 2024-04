"Huijsen piace in Premier: un club è pronto a offrire 30 milioni di euro alla Juve"

Il Newcastle starebbe preparando un'operazione da 25 milioni di sterline (circa 30 milioni di euro) per il 19enne difensore centrale della Juventus , Dean Huijsen , attualmente in prestito alla Roma . A riportarlo nelle scorse ore è stato il Mirror, con il quotidiano inglese che ha sottolineto come Eddie Howe , tecnico dei Magpies, sia alle prese con una crisi difensiva che dovrà essere affrontata nel mercato estivo. I bianconeri inglesi infatti hanno perso sia Sven Botman che Jamaal Lascelles per infortuni, e il recupero dei due sembrerebbe tutt'altro che breve.

Huijsen, Newcastle e Dortmund su di lui

Come raccontato dal Mirror, dunque, Huijsen sarebbe uno dei principali obiettivi di interesse del Newcastle : il centrale, dopo il prestito alla Roma, rientrerà alla base, e dunque alla Juventus, al termine della stagione. José Mourinho, che fortemente lo volle in giallorosso nel mercato invernale, lo esaltò con queste parole: "È uno dei migliori prospetti del calcio europeo a questa età. Sarà un grande calciatore in futuro".

Non ci sarebbe soltanto il Newcastle, però, sul difensore classe 2005: anche il Borussia Dortmund avrebbe infatti mostrato interesse per il giocatore di origine olandese, proveniente dalla Spagna U21. Huijsen ha recentemente firmato un nuovo contratto con la Juventus, che lo lega al club fino al 2028. Il suo futuro resta però ancora da capire: sono diversi i club interessati a lui, tra cui anche la Roma che vorrebbe trattenerlo dopo la fine della stagione. Anche perché il feeling in giallorosso pare essere rimasto intatto col cambio in panchina e l'apporodo di Daniele De Rossi.