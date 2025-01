Juve in pressing su Alberto Costa: operazione da 12/13 milioni, i dettagli

La Juventus è sempre alla ricerca di un difensore, dopo gli infortuni di Bremer e Cabal e il sempre più probabile addio di Danilo: nel corso di questa sessione di mercato, Giuntoli ha messo gli occhi anche su Alberto Costa del Vitoria Guimaraes. che sembrerebbe molto vicino. Il terzino destro classe 2003 è un talento molto interessante del calcio portoghese: per lui 20 presenze in stagione condite da 1 gol e 3 assist. Le cifre dell'operazione in entrata si aggirano intorno ai 12/13 milioni di €. Su di lui ci sarebbe anche il Brighton.