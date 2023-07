Giraudo, così l'ex ad Juventus può smontare la giustizia sportiva

TORINO - Antonio Giraudo può smontare la giustizia sportiva e lo strumento glielo ha dato il Tar che ha deciso di trattare, attraverso una specifica sottosezione, il tema proposto dall’ex amministratore delegato della Juventus . Tema che, più o meno, suona così: con la radiazione, la giustizia sportiva priva un individuo della possibilità di esercitare la propria professione (per esempio quella di dirigente sportivo), quindi di un diritto personale e in questo modo violando il principio generale della “tutela giurisdizionale effettiva”, garantito dal diritto dell’Unione Europea. Ovvero: se infliggi una sorta di ergastolo professionale, vietandomi per sempre la possibilità di lavorare, intacchi un mio diritto personale, senza nessun tipo di appello presso la giustizia ordinaria, che non sia la questione risarcitoria.

In sostanza è sotto attacco la legge 280 del 2003, che disciplina la giustizia sportiva secondo il criterio della specificità dello sport, una legge che ha già resistito a un pronunciamento della Corte Costituzionale, che non l’ha trovata incoerente con la Carta, ma questa volta potrebbe essere tutto diverso perché la speranza dei legali di Giraudo, Amedeo Rosboch e Jean-Louis Dupont (sì, quello della legge Bosman) è che il Tar si rivolga alla Corte di Giustizia Europea: "Questa legge conferisce un monopolio disciplinare alle federazioni sportive e impedisce al Tar di annullare o riformare le decisioni delle federazioni. Ci si auspica che in via pregiudiziale il Tar rimetta alla Corte di Giustizia Europea la questione di incompatibilità di tale legge rispetto ai principi del diritto comunitario. Il Tar ha deciso di trattare, in una prossima udienza che sarà fissata a breve, tale rilevante questione trasversale anche ad altri recenti e noti casi sottoposti alla sua giurisdizione".