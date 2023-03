Juve, Perin svela cosa è successo dopo la sentenza tra chat e spogliatoio

Mattia Perin torna a parlare della penalizzazione di 15 punti inflitta alla Juventus per il caso plusvalenze . Il secondo portiere bianconero, dal palco della presentazione del 18° Torneo Amici dei Bambini, ha dichiarato: "La penalizzazione? Questa situazione ci ha unito. Su whatsapp il giorno della sentenza abbiamo parlato, poi anche il giorno dopo in spogliatoio lo abbiamo fatto dicendoci cosa avremmo dovuto fare per affrontare questo momento. Abbiamo poi dato vita sul campo a quelle parole. Questa crisi l'abbiamo utilizzata per darci energia".

Perin: "Classifica? Come punti siamo secondi"

Perin ha poi continuato: "La classifica l'abbiamo sempre guardata con quello che abbiamo fatto sul campo. Questa sentenza c'è e non possiamo fare finta di niente, ma come punti siamo secondi" per concludere parlando del percorso europeo dei bianconeri: "Champions? Forse siamo stati un po' superficiali, come contro il Benfica. Non si può tornare indietro, ma utilizziamo le sconfitte per capire dove possiamo migliorare".