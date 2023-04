Juve-Sporting, Calvo: “Il 19 aprile capiremo i nostri obiettivi”

La Juventus vuole ripartire alla grande in Europa League dopo il ko in campionato contro la Lazio di Sarri . Nel prepartita del match valevole per l’andata dei quarti di finale all’ Allianz Stadium contro lo Sporting Lisbona , il dirigente bianconero Francesco Calvo ha parlato della notifica di chiusura delle indagini riguardo il filone stipendi e del caso plusvalenze : “Sono vigilie particolari per noi dirigenti. I giocatori sono concentrati sul campo e non parlano di queste cose. Di sensazioni ad oggi non le abbiamo, il 19 arriva questa data che aspettiamo da mesi e capiremo quali sono i nostri obiettivi oltre la Coppa Italia e l'Europa League".

Calvo: "Vlahovic è al centro del progetto"

Calvo ha poi dichiarato: "Stiamo programmando la nuova stagione, la Juve è una società solida e questo ci rende più facile la programmazione per l’anno prossimo. I ragazzi sono tranquilli e carichi allo stesso tempo. Lo Sporting è molto forte, ha eliminato l’Arsenal, ma queste partite i ragazzi vogliono giocarle sempre. Siamo ad Aprile e siamo ancora in gara in Europa, di questo siamo molto orgogliosi". Infine, su Vlahovic: "Dusan è al centro del progetto per il futuro. È giovane, ha fatto vedere molte qualità e altre deve ancora esprimerle. Vediamo l’impegno e la voglia di migliorare, questo ci lascia sicuri per il futuro. Siamo ottimisti per il resto della stagione e non solo".