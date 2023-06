Juve, fatture false? Accusa già caduta. Ma intanto la giustizia sportiva…

TORINO - L’esigenza di celerità orgogliosamente rivendicata dalla giustizia sportiva, non è una novità, cela il rischio di aprire a scenari ambigui se non paradossali. Il processo alla Juventus per il caso plusvalenze, dopo l’iniziale assoluzione del club bianconero, è stato riaperto e rilanciato negli scorsi mesi dagli elementi sopraggiunti dalla Procura della Repubblica di Torino, per esempio, senza che questi fossero ancora stati passati al vaglio di un giudicante. E con la possibilità, in linea ipotetica, che nell’alveo della giustizia ordinaria tutto si risolva poi in una bolla di sapone. Non ci sono segnali così estremi, almeno al momento, ma è quantomeno singolare che il processo penale inizi a risultare ridimensionato prima ancora di cominciare.