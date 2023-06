Plusvalenze Juve, Agnelli ricorre al Tar contro i due anni di squalifica

L'ex presidente della Juventus Andrea Agnelli ha appena presentato ricorso al Tar contro la decisione del Collegio di garanzia dello Sport del Coni , che ha sancito per lui due anni di squalifica per la vicenda plusvalenze. Nella giornata di oggi scadevano i termini per presentare appello alla giustizis amministrativa. A guidare il team di legali di Agnelli in questo ambito è l'avvocato Vittorio Angiolini .

Agnelli, le motivazioni della squalifica

Le motivazioni delle decisioni in merito al caso plusvalenze rese note dalla Corte Federale d'Appello avevano spiegato come i dieci punti di penalizzazione erano stati tolti in base alle responsabilità dei dirigenti: di questi, per l'ex presidente della Juve ne sono stati contati tre, oltre ai 24 mesi di inibizione in quanto nel periodo di riferimento Agnelli ricopriva il ruolo di "Presidente del CdA e legale rappresentante della società".