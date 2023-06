Plusvalenze Juve, Agnelli al Tar: fissata la data dell’udienza

Squalificato per due anni e inibito ad ogni livello dal Collegio di Garanzia - l’ultimo grado di giudizio della giustizia sportiva - per la vicenda delle plusvalenze, per la qualè è stata inflitta alla Juventus una penalizzazione di dieci punti, Agnelli ha deciso di presentare ricorso al Tar proprio nell’ultimo giorno utile (il 20 giugno) per provare a ribaltare la propria posizione. Non è escluso che già nella stessa giornata possa arrivare un primo pronunciamento del Tar.

L’udienza alla Corte Federale di Appello

Martedì è prevista invece l’udienza davanti alla Corte Federale di Appello per discutere del coinvolgimento di Agnelli nel filone sulle manovre stipendi, i rapporti con gli agenti e le partnership sospette, per il quale Agnelli ha deciso di non patteggiare, a differenza della Juventus, che è stata sanzionata con il pagamento di una multa da 718.000 euro. L’ex presidente bianconero avrebbe ancora la possibilità di trovare un accordo con la Procura federale entro martedì.