Uefa e Juventus, quando arriva la decisione: annuncio di Gravina

"Decisione della Uefa sui casi che hanno riguardato la Juve? Decideranno a breve, tra poco tempo ci sarà completamento degli organici per le competizioni internazionali. I contenuti della decisione non li conosco, ma il clima è sereno e a breve mi auguro ci sia la soluzione di quest'annosa questione". Lo ha dichiarato Gabriele Gravina , presidente della Federcalcio e vicepresidente Uefa , al termine della conferenza post Consiglio federale odierno.

Gravina si è espresso in merito alla possibile esclusione della Juventus dalle prossime manifestazioni europee per il caso plusvalenze e quello stipendi.

Serie A, Gravina e lo spareggio per lo scudetto

Il Consiglio federale della Figc ha approvato la deroga con la definizione dello spareggio per l'eventuale assegnazione dello scudetto e per la retrocessione in Serie B: "E' la soluzione migliore. Abbiamo accettato la proposta della Lega A che ci sembra di buonsenso", ha dichiarato Gravina.