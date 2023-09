Juve e inchiesta Prisma: “Perché è stata spostata a Roma e le conseguenze”

«Definirei effettivamente “innovativo” il criterio utilizzato per arrivare al verdetto. Per i reati di cosiddetto “market abuse”, come quelli contestati in questo frangente, vigeva una giurisprudenza piuttosto costante che individuava Milano, sede della Borsa, quale destinazione naturale dei processi. E così, in effetti, era stato richiesto anche dalla Procura Generale nella requisitoria depositata a luglio».

E poi, invece?

«E poi la Corte di Cassazione ha stabilito che gli atti debbano essere trasmessi a Roma, che in ogni caso anche la difesa aveva segnalato come ipotesi subordinata a Milano. Certo, va sottolineato come mai in precedenza fosse stato anticipato in questo modo il momento, e di conseguenza il luogo, di consumazione del reato: non l’attimo in cui la comunicazione arriva alla Borsa, bensì quello in cui la comunicazione viene immessa nel circuito informatico. La ricostruzione, in attesa della pubblicazione delle motivazioni, mi pare quantomeno audace: se un domani i server di Roma venissero spostati all’estero?».

Ma si è dato una spiegazione del perché sia stato adottato questo “criterio innovativo”?

«Non ne ho idea, sinceramente. Ma immagino che, in caso di conferma del criterio tradizionale, qualcuno si sarebbe potuto polemicamente domandare perché attendere così tanto per inviare gli atti a Milano, se quella era la destinazione pacifica. Invece, avendo optato per Roma, la Cassazione ha dimostrato come non fosse così scontato lo spostamento in Lombardia».