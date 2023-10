Santoriello “Odio Juve”, la seconda vita dell’ex pm che non poteva indagare

Seconda vita professionale per Ciro Santoriello dopo essere stato un particolare protagonista dell'inchiesta Prisma sui conti della Juventus. Santoriello, infatti, si è insediato come nuovo procuratore aggiunto di Cuneo, dichiarando: "Vengo in assoluto spirito di servizio, per me è un ritorno a casa, perché conosco bene queste zone". Il pm ha lasciato la Procura di Torino e si è trasferito a Cuneo. Una specie di 'promozione' per Santoriello.