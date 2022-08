Lazio, Sarri: "Poco cattivi e leziosi. Felipe Anderson? Ha un taglio"

GENOVA - La beffa al 92' firmata Gabbiadini fa male alla Lazio, che butta due punti sul campo della Sampdoria. Il vantaggio di Immobile dura fino al recupero, poi i biancocelesti pagano una disattenzione difensiva. Sarri nel post gara analizza così a Dazn: "Abbiamo fatto una buona partita con una buona mentalità, era una gara pericolosa inserita tra Inter e Napoli. L’approccio è stato buono, ma non abbiamo chiuso la partita e poi può succedere quello che è successo. È mancata la cattiveria, siamo stati leziosi dentro l’area, alcune situazioni andavano gestite in modo diverso. La mentalità era quella giusta, se fossimo stati scarichi non saremmo neanche entrati in campo. Felipe Anderson? Ha un taglio ampio, li hanno messo dei punti, non è grave, vediamo se lo avremo col Napoli".