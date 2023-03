Lazio, Sarri sempre più guida del progetto: gli manca solo liberarsi di Tare

ROMA- La Lazio si stringe intorno al suo Comandante. La sbornia post derby a Formello cala gradualmente, Maurizio Sarri intanto si gode una sosta di campionato al secondo posto in classifica. Ha conquistato due stracittadine su due in una stagione, mancava vincerle entrambe da undici anni, ma il tecnico è già al lavoro per riprendersi anche un posto in Champions League. Con lo spogliatoio è sbocciata un’alchimia incredibile, non avvertiva una tale fiducia dai giocatori fin dai tempi di Napoli. Con qualcuno di loro è persino sceso a patti per il bene di una squadra che ora è disposta a seguirlo ciecamente. E questo non può far altro che stimolarlo ulteriormente nella preparazione di un lavoro che da ieri è diventato settimanale, proprio come piace a lui. Avrà la possibilità di studiare l’avversario prima di ogni sfida, riproporre ogni dettaglio in campo e nell’amata sala video, il che lo rende obbligato, secondo alcuni, a finire tra le prime quattro. Sarri sente che la squadra ha fatto quadrato intorno a lui, è riuscito a portare tutti dalla sua parte, anche chi gioca meno. Un peso specifico che farà valere nei prossimi colloqui con Lotito, perché l’allenatore freme per capire con chi coordinare il lavoro per la prossima stagione.