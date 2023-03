Sarri allenatore del mese: il premio della Lega prima di Lazio-Juve

Risultati positivi e guida di un progetto che può portare lontano . Maurizio Sarri sta trovando continuità con la Lazio in Serie A e proprio a marzo la Lega ha deciso di premiarlo come miglior allenatore del mese. Un riconoscimento per il lavoro e per il gioco espresso oltre al fair play in queste gare. La vittoria sulla capolista Napoli e quella del derby contro la Roma , nel mezzo il pari col Bologna a regalargli un secondo posto in A prima della sosta.

Sarri e il premio della Lega

La stessa Lega ha scelto di attribuire il premio a Maurizio Sarri, attraverso un comunicato che sottolinea anche quando gli verrà consegnato: "La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Lazio-Juventus, in programma sabato 8 aprile 2023 alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma".

Lazio-Juventus, una partita dei ricordi per Sarri: il presente in biancoceleste e il passato in bianconero con lo scudetto vinto. L'allenatore porta avanti il progetto e anche lo stesso ad della Lega, De Siervo, ha espresso il suo pensiero: "I biancocelesti secondi in classifica sono il risultato dei dettami del tecnico toscano, che ha plasmato una squadra che unisce alla grande qualità offensiva un’ottima organizzazione difensiva, come dimostrano il maggior numero di clean sheet in Serie A.I successi nel mese di marzo nel derby di Roma e in casa del Napoli certificano il grande lavoro svolto da Sarri. Un vero maestro di calcio".