Milinkovic-Juve, indizi per il futuro? "Il 3-5-2 mi piace di più"

Non sarà stata la sua miglior stagione da quando è in Italia, eppure Sergej Milinkovic-Savic resta un tassello fondamentale della Lazio di Maurizio Sarri. Il Sergente fin qui ha collezionato otto gol e altrettanti assist in 43 presenze totali tra campionato, Europa e Conference League e Coppa Italia. A DAZN Heroes si è aperto parlando senza veli: “Con Sarri mi diverto molto, finalmente abbiamo capito il suo gioco. Fa correre tanto, ma senza correre non puoi giocare a calcio. Quello di Inzaghi è un calcio diverso: con lui c’era più la soluzione della palla alta, con il mister invece giochiamo palla a terra e vuole che semplifichiamo il gioco, pochi tocchi e muoversi di più. Nel 3-5-2 di Inzaghi hai molti giocatori intorno e sai sempre dove passarla, nel 4-3-3 si corre di più: io preferisco il primo". Un modulo utilizzato sempre di più anche da Massimiliano Allegri con la sua Juventus : chissà possa essere un segnale circa il suo futuro (il contratto con i biancocelesti scadrà a giugno 2024).

Lazio, Milinkovic-Savic su Immobile e i tifosi

Il serbo si sofferma poi su Immobile: "Con Ciro ci capiamo bene, so sempre dov’è. Quando non lo vedo, lo sento e so che è pronto. Anche lui sa che gli posso dare assist senza vederlo, ci capiamo". Infine un pensiero ai tifosi biancocelesti: "Ci sono sempre stati per me, per loro ho solo belle parole. Sono qui da 8 anni e mi godo ogni giorno. È stata una stagione bella. Mancano poche partite, daremo tutto per arrivare ai gironi di Champions. Futuro? A Roma sto bene”.