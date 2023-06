Juve, Roma, Siviglia e non solo: Lazio, l'ironia Champions su TikTok

La sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia è ancora dura da digerire per i tifosi della Roma. I giallorossi sono arrivati ad un passo dal trofeo che tra le altre cose rappresentava l'ultima porta d'accesso rimasta per la qualificazione alla prossima Champions League, considerando che in campionato la squadra di Mourinho è ferma alla sesta posizione a 60 punti, a +1 dalla Juventus attualmente settima e in zona Conference League dopo il -10 per il caso plusvalenze. Chi si è invece guadagnata con tre turni di anticipo la qualificazione alla prossima Champions è la Lazio di Sarri, che tramite un video pubblicato su Tik Tok ha voluto ironizzare sulle partecipanti alla prossima edizione.