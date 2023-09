Provedel nella storia: un ex Juve l'ultimo portiere della Lazio a fare gol

ROMA - Emozioni incredibili allo stadio Olimpico di Roma: la Lazio di Maurizio Sarri , sotto per 1-0 nell'esordio stagionale in Champions League contro l' Atletico Madrid del Cholo Simeone , ha trovato il pareggio all'ultimo respiro. A buttare la sfera in fondo al sacco è stato Ivan Provedel , proprio così, il portiere "volante" biancoceleste: calcio d'angolo dalla sinistra, l'estremo difensore, con un passato da attaccante, sale in area e sulla ribattuta mette dentro di testa il perfetto cross di Luis Alberto. Olimpico in visibilio e gioia immensa per un gol importantissimo che arriva proprio in zona Cesarini, all'ultimo pallone utile.

Provedel, che tra l'altro era già andato in gol nel 2020 contro l'Ascoli quando indossava la maglia della Juve Stabia, non è però il primo portiere a realizzare una marcatura: da Taibi a Brignoli, passando per Alisson, Rampulla e Amelia fino allo specialista dei calci piazzati Butt, sono tanti gli estremi difensore goleador. L'ultimo portiere biancoceleste a segno fu però Lucidio Sentimenti, conosciuto anche come Sentimenti IV. Cochi, come veniva spesso chiamato, è il "numero uno" che ha segnato più gol nella storia della Serie A, ben cinque, tutti su rigore: tre con la maglia della Lazio - l'ultimo il 1° febbraio 1953 in contro il Novara -, due con la casacca della Juventus. Curiosamente la prima trasformazione risale al 17 maggio 1942 in un Napoli-Modena, quando tra i pali avversari c’era il fratello Arnaldo reduce da 9 penalty parati consecutivamente. Lui segnò e, secondo quanto raccontato dalle cronache del tempo, il consanguineo non la prese per niente bene. Rimasto legato al club bianconero, Sentimenti IV presenziò al 109° anniversario della Juventus nel 2006 e all'inaugurazione dello Stadium l'8 settembre 2011: la Juve gli ha infatti dedicato una stella nella Walk of Fame dello stadio.

