Rovella, l'ex Juve la chiave della Lazio per battere il Toro

Sarri, la Lazio e l'impatto di Rovella

L'inserimento del regista ex Juve, passato in estate in biancoceleste, non è stato immediato. Come ha spiegato proprio Sarri, Rovella "sta trovando una condizione decente dopo l'infortunio che lo ha bloccato fino a metà agosto. Ora stiamo vedendo i frutti di questa crescita di condizione". Per il numero 65 della Lazio c'era stato spazio per 45' nella ripresa della partita contro la Juve e nel quarto d'ora finale della gara con il Monza. Ma il match di mercoledì sera può rappresentare una svolta per Sarri e i suoi, apparsi ritrovati contro la squadra di Juric. E la prestazione di Rovella è senz'altro uno dei motivi per il tecnico toscano per guardare al futuro con maggiore ottimismo: ha finalmente il regista adatto al suo gioco, ma anche una pedina affidabile per un'efficace fase di non possesso. I numeri lo confermano.